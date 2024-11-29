Буданов прокомментировал слухи о своем увольнении с должности главы ГУР

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов назвал слухи о своем возможном увольнении «очередным вбросом» с целью дестабилизации.

"Очередной вброс, и уже далеко не первый. К сожалению, эти нарративы в определенный момент распространили в украинском информационном пространстве, много их тиражировала российская пропаганда. Но в этом нет ничего удивительного. Вброс слухов и дезинформации - это то, что делают и для дестабилизации страны, и для дестабилизации команды", - заявил он в комментарии ВВС Украина.

Также Буданов заявил журналистам, что последние угрозы российского диктатора Владимира Путина об использовании против украинцев новых баллистических ракет являются попыткой помешать окончанию войны. Он подчеркнул, что РФ уже использует против Украины практически все виды имеющихся вооружений:

"Но повторяю еще раз: ничего принципиально нового россияне не продемонстрировали".

Напомним, на этой неделе СМИ со ссылкой на источники написали, что Президент, якобы, планирует заменить руководителя ГУР.