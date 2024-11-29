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Американский поставщик военной одежды обвинил Минобороны и Нацполицию в коррупции и вымогательстве взятки

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Об этом говорится в открытом письме компании

Американский поставщик военной одежды обвинил Минобороны и Нацполицию в коррупции и вымогательстве взятки

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская компания Sinclair & Wilde обвинила Национальную полицию Украины и Министерство обороны в коррупции и вымогательстве взятки. Украинские чиновники отказались рассчитываться с американской компанией за контракт на поставку военной формы, требуя "откат".

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Об этом говорится в открытом письме Sinclair & Wilde к Национальной полиции Украины.

"Sinclair & Wilde категорически отрицает ложные и безосновательные заявления, сделанные в недавно обнародованном видео Национальной полицией Украины. Очевидно, что обнародование этой истории является попыткой Национальной полиции скрыть собственную внутреннюю коррупцию и коррумпированность Министерства обороны Украины в его длительных попытках отказать в выплате компании Sinclair & Wilde после того, как она неоднократно отказывалась платить взятки, которые от нее требовались", - говорится в открытом письме.

В документе отмечается, что компания Sinclair & Wilde имела пять контрактов на поставку Министерству обороны Украины военной формы и текстиля. Турецкая компания выступала субподрядчиком. Несмотря на получение всех товаров, Минобороны отказалось выплачивать 14,5 млн долларов. В компании утверждают, что условием возврата денег была уплата взятки.

"В течение 2023 года несколько человек, включая фигурантов американских и украинских расследований, требовали взятки от Sinclair & Wilde, чтобы обеспечить выплату оставшихся 14,5 миллионов долларов, которые ей принадлежали. Sinclair & Wilde отказалась и сообщила об этих просьбах властям США и Украины. Пытаясь подчиниться законам как Соединенных Штатов, так и Украины, Sinclair & Wilde уже более года назад привлекла внимание Посольства США в Киеве, правоохранительных органов США и украинских правоохранительных органов к вымогательству взяток и очевидной коррупции в Министерстве обороны Украины", - сообщается в письме.

В компании также утверждают, что передали Нацполиции Украины всю конфиденциальную информацию, включая свидетелей и доказательства, которые опровергают обвинения против Sinclair & Wilde.

"Ответом Национальной полиции Украины стала утечка деталей расследования бывшему руководителю отдела закупок Министерства обороны Максиму Гриценко и другим, поставив под угрозу жизнь свидетелей, которые сотрудничали в процессе, один из которых является гражданином США. И уже через несколько дней после конфиденциальной встречи с Национальной полицией Роман Балыкин - вероятная мишень нынешнего следствия - знал все детали встречи", - рассказывают в Sinclair & Wilde.

Из-за этого инцидента власти США отказались продолжать сотрудничество с Национальной полицией.

Sinclair & Wilde также опровергает обвинения Нацполиции в завышении цен на поставленную продукцию.

"Правоохранительные органы и представители оборонного ведомства осмотрели униформу и обнаружили, что цены, взимаемые Sinclair & Wilde, являются НИЖЕ справедливой рыночной стоимости, особенно если учесть расходы, связанные с доставкой и логистикой", - отмечается в открытом письме.

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Gudvin85 (Киев)
29.11.2024 в 16:42
Вот де6ил
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
29.11.2024 в 16:42
Вот де6ил
Ответить
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