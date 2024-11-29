Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления

Подразделения сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях должны дополнительно обеспечить резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой.

Читайте также Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях.

В своем сообщении генерал отметил, что работал в частях и подразделениях на Донечине, Покровском и Кураховском направлениях.

"Главная цель - лично пообщаться с командирами, непосредственно ведущими бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", - заявил Сырский.

По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.