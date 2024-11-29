Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления
Генерал отметил, что работал в частях и подразделениях на Донечине
Олександр Сирський/Facebook
Подразделения сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях должны дополнительно обеспечить резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях.
В своем сообщении генерал отметил, что работал в частях и подразделениях на Донечине, Покровском и Кураховском направлениях.
"Главная цель - лично пообщаться с командирами, непосредственно ведущими бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", - заявил Сырский.
По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.
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