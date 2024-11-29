Леоненко: Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной, Яремчук не нужен Олимпиакосу - такие у нас бомбардиры

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, ответил на вопрос, кого он считает лучшим украинским тренером на данный момент.

– Кого вы считаете украинским тренером номер 1 прямо сейчас?

– Для меня важно, когда тренер лепит из полуфутболистов звезд. Сейчас в Украине звезд нет, поэтому тренера номер 1 тоже нет и в ближайшие несколько лет не будет, хотя хочу ошибаться. Первое место в таблице роли для меня не играет.

Приведу пример. Лучший бомбардир "Динамо" Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной – даже на замену не выходит. В то же время Яремчук нах#ен не нужен "Олимпиакосу". И у Довбика какие-то проблемы. Вот такие у нас бомбардиры.