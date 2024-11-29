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Леоненко: Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной, Яремчук не нужен Олимпиакосу - такие у нас бомбардиры

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И у Довбика проблемы

Леоненко: Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной, Яремчук не нужен Олимпиакосу - такие у нас бомбардиры

скриншот youtube

Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, ответил на вопрос, кого он считает лучшим украинским тренером на данный момент.

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– Кого вы считаете украинским тренером номер 1 прямо сейчас?

– Для меня важно, когда тренер лепит из полуфутболистов звезд. Сейчас в Украине звезд нет, поэтому тренера номер 1 тоже нет и в ближайшие несколько лет не будет, хотя хочу ошибаться. Первое место в таблице роли для меня не играет.

Приведу пример. Лучший бомбардир "Динамо" Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной – даже на замену не выходит. В то же время Яремчук нах#ен не нужен "Олимпиакосу". И у Довбика какие-то проблемы. Вот такие у нас бомбардиры.

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Виктор Леоненко Роман Яремчук Артем Довбик Владислав Ванат
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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