Леоненко: Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной, Яремчук не нужен Олимпиакосу - такие у нас бомбардиры
И у Довбика проблемы
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Бывший нападающий "Динамо" Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, ответил на вопрос, кого он считает лучшим украинским тренером на данный момент.
– Кого вы считаете украинским тренером номер 1 прямо сейчас?
– Для меня важно, когда тренер лепит из полуфутболистов звезд. Сейчас в Украине звезд нет, поэтому тренера номер 1 тоже нет и в ближайшие несколько лет не будет, хотя хочу ошибаться. Первое место в таблице роли для меня не играет.
Приведу пример. Лучший бомбардир "Динамо" Ванат нах#ен не нужен Реброву в сборной – даже на замену не выходит. В то же время Яремчук нах#ен не нужен "Олимпиакосу". И у Довбика какие-то проблемы. Вот такие у нас бомбардиры.
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