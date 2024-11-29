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Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

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Новым командующим Сухопутных войск ВСУ был назначен Михаил Драпатый

Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.

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Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

О принятом решении Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября.

Президент отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.

Кроме этого Зеленский сообщил о назначении заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Сырского опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.

Напомним, что 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Комментарии
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Gudvin85 (Киев)
29.11.2024 в 21:02
Ну какой молодец, во всем разбирается
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
29.11.2024 в 21:02
Ну какой молодец, во всем разбирается
Ответить
0
0

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