Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками
Новым командующим Сухопутных войск ВСУ был назначен Михаил Драпатый
фото из свободных источников
Президент Владимир Зеленский назначил новым командующим Сухопутных войск ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Павлюка.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях.
О принятом решении Зеленский сообщил после заседания Ставки верховного главнокомандующего 29 ноября.
Президент отметил, что генерал-майор Михаил Драпатый успешно организовал оборону на Харьковском направлении и сорвал наступательную операцию российских сил.
Кроме этого Зеленский сообщил о назначении заместителем главнокомандующего Вооруженных сил Сырского опытного командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Олега Апостола.
Напомним, что 11 февраля президент Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка главой Сухопутных войск вместо главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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