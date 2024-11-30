Силы обороны за сутки ликвидировали более 17 сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 1740 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 158 единиц техники, в том числе пять танков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом: