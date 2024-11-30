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Силы обороны за сутки ликвидировали более 17 сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

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Пять танков ушли на вечный покой

Силы обороны за сутки ликвидировали более 17 сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.

Силы обороны ликвидировали еще 1740 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 158 единиц техники, в том числе пять танков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 740400 (+1740) человек,
  • танков ‒ 9463 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19355 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 20909 (+23) ед,
  • РСЗО – 1253 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 1019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42),
  • крылатых ракет ‒ 2851 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30431 (+72) ед,
  • специальной техники – 3617 (+2).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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