Силы обороны за сутки ликвидировали более 17 сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ
Пять танков ушли на вечный покой
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали еще 1740 оккупантов. Кроме этого было уничтожено 158 единиц техники, в том числе пять танков.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 740400 (+1740) человек,
- танков ‒ 9463 (+5) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19355 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 20909 (+23) ед,
- РСЗО – 1253 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19792 (+42),
- крылатых ракет ‒ 2851 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30431 (+72) ед,
- специальной техники – 3617 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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