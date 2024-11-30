Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState

В ночь с 29 на 30 ноября стало известно, что россияне захватили еще три населенных пункта в Донецкой области.

Аналитики проекта DeepState отметили, что армия противника оккупировала Желтое, Пустынное и Раздольное. Первые два населенных пункта – это Покровское направление, третье – район Великой Новоселовки.

Кроме того, сообщается о продвижении россиян у Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкиного и в Курахово Донецкой области.