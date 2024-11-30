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Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState

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Ситуация там продолжает обостряться

Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState

DeepState

Новина українською

В ночь с 29 на 30 ноября стало известно, что россияне захватили еще три населенных пункта в Донецкой области.

Аналитики проекта DeepState отметили, что армия противника оккупировала Желтое, Пустынное и Раздольное. Первые два населенных пункта – это Покровское направление, третье – район Великой Новоселовки.

Кроме того, сообщается о продвижении россиян у Ильинки, Новодонецкого, Трудового, Пушкиного и в Курахово Донецкой области.

Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState - изображение 1
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Источник:
DeepState
Опубликовал: Максим Кучер
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