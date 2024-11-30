  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне ночью атаковали Украину 10 ударными БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
В тренде

Россияне ночью атаковали Украину 10 ударными БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Общие новости

Большинство было сбито, все цели не достигли

Россияне ночью атаковали Украину 10 ударными БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Zelenskiy Official

Новина українською

Россияне в ночь с 29 на 30 ноября атаковали Украину с воздуха с помощью ударных БПЛА.

С 21:30 был зафиксирован запуск 10 дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Места пусков: Курск и Приморско-Ахтарск на территории РФ.

“В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БПЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Отметим, что сегодня также отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил.

Читайте такжеРоссияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState
По теме
yellow-arrow
Россияне оккупировали еще три населенных пункта в Донецкой области – DeepState
yellow-arrow
Силы обороны за сутки ликвидировали более 17 сотен оккупантов. Генштаб подытожил потери РФ
yellow-arrow
Сенсационная победа Кобина, Лунин и Довбик среди лучших и новый тренер Лестера. Главные новости за 29 ноября
Shahed-136 ПВО война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости