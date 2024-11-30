Россияне ночью атаковали Украину 10 ударными БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
Большинство было сбито, все цели не достигли
Zelenskiy Official
Россияне в ночь с 29 на 30 ноября атаковали Украину с воздуха с помощью ударных БПЛА.
С 21:30 был зафиксирован запуск 10 дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Места пусков: Курск и Приморско-Ахтарск на территории РФ.
“В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БПЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Отметим, что сегодня также отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил.
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Источник:ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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