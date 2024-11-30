Россияне ночью атаковали Украину 10 ударными БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Россияне в ночь с 29 на 30 ноября атаковали Украину с воздуха с помощью ударных БПЛА.

С 21:30 был зафиксирован запуск 10 дронов типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Места пусков: Курск и Приморско-Ахтарск на территории РФ.

“В результате противовоздушного боя в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Херсонской областях сбиты восемь вражеских беспилотников. Один БПЛА — локационно потерян, еще один — улетел на оккупированную территорию”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Отметим, что сегодня также отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил.