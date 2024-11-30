На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра

На войне против России погиб отец вратаря донецкого "Шахтёра".

"Шахтёр" сообщил о смерти отца вратаря клуба Дениса Твардовского в возрасте 45 лет.

В первые дни Дмитрий Анатольевич Твардовский вступил в ряды ВСУ. Служил в самых горячих точках востока Украины, был миномётчиком.

21 ноября в районе населённого пункта Урожайное (Донецкая область) во время выполнения боевого задания попал под вражеский обстрел и получил травмы не совмещённые с жизнью.

"Шахтёр" и редакция сайта UA-Футбол выражают соболезнования семье защитника Украины и всем близким.

Вечная память Дмитрию Анатольевичу Твардовскому! Герои не умирают.