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На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра

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На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

На войне против России погиб отец вратаря донецкого "Шахтёра".

"Шахтёр" сообщил о смерти отца вратаря клуба Дениса Твардовского в возрасте 45 лет.

В первые дни Дмитрий Анатольевич Твардовский вступил в ряды ВСУ. Служил в самых горячих точках востока Украины, был миномётчиком.

21 ноября в районе населённого пункта Урожайное (Донецкая область) во время выполнения боевого задания попал под вражеский обстрел и получил травмы не совмещённые с жизнью.

"Шахтёр" и редакция сайта UA-Футбол выражают соболезнования семье защитника Украины и всем близким.

Вечная память Дмитрию Анатольевичу Твардовскому! Герои не умирают.

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Шахтер (Донецк) Денис Твардовский
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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ACB (Чернигов)
30.11.2024 в 16:36
Світла пам'ять
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Комментарии 1
ACB (Чернигов)
30.11.2024 в 16:36
Світла пам'ять
Ответить
0
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