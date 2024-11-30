На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра
Светлая память
Фото - ФК Шахтар
На войне против России погиб отец вратаря донецкого "Шахтёра".
"Шахтёр" сообщил о смерти отца вратаря клуба Дениса Твардовского в возрасте 45 лет.
В первые дни Дмитрий Анатольевич Твардовский вступил в ряды ВСУ. Служил в самых горячих точках востока Украины, был миномётчиком.
21 ноября в районе населённого пункта Урожайное (Донецкая область) во время выполнения боевого задания попал под вражеский обстрел и получил травмы не совмещённые с жизнью.
"Шахтёр" и редакция сайта UA-Футбол выражают соболезнования семье защитника Украины и всем близким.
Вечная память Дмитрию Анатольевичу Твардовскому! Герои не умирают.
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