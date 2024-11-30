Украина - Испания: разная реальность. В матче Ла Лиги выполнили своеобразный первый удар по мячу

В матче 15-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Лас-Пальмас" первое прикосновение к мячу выполнили не футболисты. Символический стартовый удар по кожаному нанес маскот хозяев.

Отметим, что такие инициативы являются регулярными в поединках УПЛ. Правда, в Украине главными действующими лицами являются военные.

Let the game begin! ???? pic.twitter.com/IrcwtYftmH — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 30, 2024

К слову, игра "Барселона" - "Лас-Пальмас" завершилась победой гостей со счетом 1:2. Каталонцы потеряли очки в третьей игре чемпионата подряд.