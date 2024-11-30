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Украина - Испания: разная реальность. В матче Ла Лиги выполнили своеобразный первый удар по мячу

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Украина - Испания: разная реальность. В матче Ла Лиги выполнили своеобразный первый удар по мячу

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В матче 15-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Лас-Пальмас" первое прикосновение к мячу выполнили не футболисты. Символический стартовый удар по кожаному нанес маскот хозяев.

Отметим, что такие инициативы являются регулярными в поединках УПЛ. Правда, в Украине главными действующими лицами являются военные.

К слову, игра "Барселона" - "Лас-Пальмас" завершилась победой гостей со счетом 1:2. Каталонцы потеряли очки в третьей игре чемпионата подряд.

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Барселона Ла Лига
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Источник:
Барселона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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