Украина - Испания: разная реальность. В матче Ла Лиги выполнили своеобразный первый удар по мячу
У нас это происходит с одной атмосферой, за рубежом - с другой
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
В матче 15-го тура Ла Лиги "Барселона" - "Лас-Пальмас" первое прикосновение к мячу выполнили не футболисты. Символический стартовый удар по кожаному нанес маскот хозяев.
Отметим, что такие инициативы являются регулярными в поединках УПЛ. Правда, в Украине главными действующими лицами являются военные.
Let the game begin! ???? pic.twitter.com/IrcwtYftmH— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 30, 2024
К слову, игра "Барселона" - "Лас-Пальмас" завершилась победой гостей со счетом 1:2. Каталонцы потеряли очки в третьей игре чемпионата подряд.
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Источник:Барселона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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