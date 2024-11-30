"Надеюсь, что это произойдет уже в следующем году". В России снова заговорили о возможности отмены санкций со сборной

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков надеется, что в 2025-м году УЕФА и ФИФА отменят санкции против сборной России.

- Ранее вы заявляли, что одной из целей РФС является участие сборной России в квалификации к ЧМ-2026. Существует ли какой-то особый механизм, по которому нас могут допустить?

- Когда ФИФА и УЕФА приняли решение о нашем отстранении, мы обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS). Аргументация международных футбольных организаций заключалась в том, что проводить матчи и соревнования на территории России якобы опасно. Второй аргумент - участие наших сборных команд и клубов может привести к бойкоту со стороны других национальных ассоциаций и зарубежных клубов. Это может нарушить целостность соревнований и угрожать проведению турниров. Чтобы ситуация изменилась, ФИФА и УЕФА должны снять запрет на наше участие в соревнованиях. Надеюсь, что это произойдет уже в следующем году.

- Если УЕФА и ФИФА снимут ограничения, по каким критериям мы сможем пройти на чемпионат мира?

- Если ФИФА и УЕФА отменят запрет, тогда можно будет обсуждать, например, включение нашей сборной в одну из не до конца сформированных отборочных групп. Но для начала, как я уже сказал, ФИФА и УЕФА должны полностью снять ограничения.