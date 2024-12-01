Кривбасс разбил Полесье, Бавария спаслась против Боруссии, победы Зинченко, Забарного и Ярмолюка в АПЛ, историческое фиаско Барсы. Главные новости за 30 ноября

Начинался субботний игровой день в родной УПЛ с очного противостояния команд Олега Шандрука и Андреса Карраско. Футболисты черкасского коллектива первыми открыли счет во встрече, благодаря ошибке Яго Сикейры. Однако, ровенчане собрались и дважды поразили ворота ЛНЗ. Благодаря этой победе, "Верес" обошел черкасцев в турнирной таблице и теперь занимает 7-ю позицию.

В следующем поединке 15-го тура украинского первенства житомирские "волки" Имада Ашура пожаловали в гости к криворожанам Юрия Вернидуба. Судьбу поединка решил хет-трик хавбека хозяев Егор Твердохлеба. В свою очередь со стороны "Полесья" единственным голом в матче отметился Алексей Гуцуляк. Эта победа позволила "Кривбассу" обойти житомирян в турнирной таблице УПЛ.

Завершалась игровая суббота в УПЛ киевским дерби и битвой аутсайдеров в одном флаконе. Довольно долго инициативой владели "пивовары", и именно команда Сергея Шищенко сумела размочить счет во встрече. Однако, в самой концовке компенсированного времени "аисты" героически, усилиями Якимова, сумели свести матч в ничью и вырвать один зачетный балл. Таким образом, команда Виталия Первака прервала свою катастрофическую безголевую серию, которая длилась более 900 минут чистого игрового времени.

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Теперь к новостям "Туманного Альбиона". В 13-м туре тамошней АПЛ "канониры" встречались с "молотобойцами". Подопечные Микеля Артеты сумели поразить ворота соперника сразу пять раз. На что со своей стороны хозяева ответили лишь двумя точными ударами. Наш соотечественник Александр Зинченко также принял участие в этом противостоянии, выйдя на замену в начале второй половины встречи.

В последний день осени свои матчи также отыграли и другие украинские легионеры. В частности, речь о защитнике "вишневых" Забарном и полузащитнике "пчелок" Ярмолюке. В итоге, оба одержали разгромные победы: "Борнмут" на выезде переиграл "Вулверхэмптон" (4:2), а "Брентфорд" в домашних стенах уверенно обыграл "Лестер" (4:1). Илья, уже по традиции, вышел в старте своей команды и отыграл полный поединок. Что касается Егора, то он появился на поле на 70-й минуте матча против "лисиц".

В Германии же прошел главный поединок всего сезона Бундеслиги - "Дер-Класикер". "Шмели", усилиями Гиттенса, первыми открыли счет в поединке - еще в первом тайме. А итоговый результат на табло аж в самой концовке основного времени установил Мусиала. После этого матча мюнхенцы под руководством Венсана Компани продолжают лидировать в Бундеслиге. А дортмундцы Нури Шахина замыкают 5-ку лучших турнирной таблицы немецкого первенства.

В солнечной Испании состоялась главная сенсация 15-тура Ла Лиги. В частности, каталонская "Барселона" под руководством Ханси Флика на "Камп Ноу" максимально неожиданно уступила "Лас-Пальмасу" - со счетом 1:2. Подобное произошло впервые с 1971-го года. Несмотря на это поражение, "блауграна" продолжает возглавлять таблицу испанской Примеры, опережая второй "Атлетико" на 2 очка.

И на конец к новостям французской Лиги 1. Тамошний гранд и лидер чемпионата в лице "Пари Сен-Жермен" на своем поле не сумел обыграть "Нант" из подвала турнирной таблицы. Правый фулбек столичного коллектива Хакими открыл счет уже на 2-й минуте встречи, однако в итоге команда Луиса Энрике упустила победу.