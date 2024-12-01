Гама: Я не получил зарплату в Днепре за последние 6 месяцев. Подал иск в ФИФА и выиграл дело

Вингер Бруну Гама дал развернутое интервью "Украинскому футболу".

“Атмосфера на “Днепр-Арене” во время больших матчей была невероятной: полный стадион, файеры, неистовая поддержка. Мы одерживали классные победы дома.

В одном из матчей против "Металлиста" я сделал первый хет-трик в карьере. Правда, это было на выезде. Мы победили 5:2, для "Днепра" это был крутой результат. На неделе перед такими матчами в городе обращались чаще, желали удачи, подбадривали. Это вдохновляло.

Поначалу не очень часто узнавали на улицах. Особенно по сравнению с Ла-Коруньей, где внимание было большим. Но с тем, как я стал играть, начали узнавать и в "Днепре". Особенно после того хет-трика (смеется)”.