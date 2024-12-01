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Гама: Я не получил зарплату в Днепре за последние 6 месяцев. Подал иск в ФИФА и выиграл дело

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Португалец вспомнил период карьеры в украинском клубе

Гама: Я не получил зарплату в Днепре за последние 6 месяцев. Подал иск в ФИФА и выиграл дело

Дніпро

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Вингер Бруну Гама дал развернутое интервью "Украинскому футболу".

“Атмосфера на “Днепр-Арене” во время больших матчей была невероятной: полный стадион, файеры, неистовая поддержка. Мы одерживали классные победы дома.

В одном из матчей против "Металлиста" я сделал первый хет-трик в карьере. Правда, это было на выезде. Мы победили 5:2, для "Днепра" это был крутой результат. На неделе перед такими матчами в городе обращались чаще, желали удачи, подбадривали. Это вдохновляло.

Поначалу не очень часто узнавали на улицах. Особенно по сравнению с Ла-Коруньей, где внимание было большим. Но с тем, как я стал играть, начали узнавать и в "Днепре". Особенно после того хет-трика (смеется)”.

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“Мы дошли до финала Лиги Европы, и я должен благодарить Бога, что пережил такие невероятные моменты с командой. Никто не ожидал, но потихоньку мы начали в это верить. Это был первый фактор – вера в себя и в команду. Коллектив был фантастическим по игровым и человеческим качествам. Нам удавались невероятные игры. Мы были счастливы соревноваться с лучшими командами Европы. И мы побеждали их, сыграли большие матчи в Амстердаме, Неаполе. Поражение разочаровывает, но мы можем гордиться тем, чего добились.

Я не получил заработную плату за последние 6 месяцев. Подал иск в ФИФА и выиграл дело, но деньги все равно не получил. Кажется, многие футболисты поступили так же и с тем же результатом”, – заявил Гама.

В текущем сезоне португалец забил 2 гола в 11 матчах в составе АЕК (Ларнака).

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Источник:
UkrFootball
Опубликовал: Александр Симченко
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