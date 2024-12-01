Силы обороны за сутки уничтожили 1730 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ
Шесть танков было уничтожено
Getty Images/Global Images Ukraine
Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали 1730 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 123 единицы техники, в том числе шесть танков.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 742130 (+1730) человек,
- танков ‒ 9469 (+6) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19369 (+14) ед,
- артиллерийских систем - 20923 (+14) ед,
- РСЗО – 1253 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1019 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11),
- крылатых ракет ‒ 2852 (+1),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 30507 (+76) ед,
- специальной техники – 3619 (+2).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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