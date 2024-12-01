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Силы обороны за сутки уничтожили 1730 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

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Шесть танков было уничтожено

Силы обороны за сутки уничтожили 1730 оккупантов. Генштаб подытожил потери армии РФ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генштаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали 1730 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 123 единицы техники, в том числе шесть танков.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 742130 (+1730) человек,
  • танков ‒ 9469 (+6) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19369 (+14) ед,
  • артиллерийских систем - 20923 (+14) ед,
  • РСЗО – 1253 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1019 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19803 (+11),
  • крылатых ракет ‒ 2852 (+1),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30507 (+76) ед,
  • специальной техники – 3619 (+2).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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