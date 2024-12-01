Россияне ночью применили для атаки на Украину 78 БпЛА. Большинство из них были локационно потеряны
Более трех десятков сбила ПВО
mil.in.ua
В ночь с 30 ноября на 1 декабря россияне совершили очередную атаку на Украину с воздуха. Она продолжалась с 20 часов вечера до утра.
Всего оккупанты применили 78 ударных БпЛА разного типа, в том числе и "Shahed". Запуск происходил с нескольких направлений: Курск, Орел, Брянск.
"Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Сумской и Полтавской областях.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 32 вражеских БпЛА, 45 российских беспилотников локационно потеряно, предположительно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, еще один — в воздухе!” – говорится в обращении ВС ВСУ.
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