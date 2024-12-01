Россияне ночью применили для атаки на Украину 78 БпЛА. Большинство из них были локационно потеряны

В ночь с 30 ноября на 1 декабря россияне совершили очередную атаку на Украину с воздуха. Она продолжалась с 20 часов вечера до утра.

Всего оккупанты применили 78 ударных БпЛА разного типа, в том числе и "Shahed". Запуск происходил с нескольких направлений: Курск, Орел, Брянск.