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"Пока это невозможно": Шмигаль прокомментировал открытие воздушного пространства в Украине

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Речь идет о гражданской стороне

"Пока это невозможно": Шмигаль прокомментировал открытие воздушного пространства в Украине

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Премьер-министр Денис Шмигаль расставил точки над "i" в вопросе возможного открытия воздушного пространства над Украиной.

“Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

Поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещение пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте”, – передает слова главы правительства Укринформ с Международного транспортного форума.

В результате российских атак с февраля 2022 года пострадали 15 гражданских аэропортов. Также Шмигаль добавил, что за последние три месяца враг совершил почти 60 атак на портовую инфраструктуру, в результате чего повреждены или уничтожены почти 300 объектов и 22 гражданских судна, пострадали десятки человек.

“Несмотря на постоянные попытки агрессора нанести еще большие разрушения благодаря Силам обороны, мы смогли обеспечить стабильную работу украинского морского коридора. Сегодня им воспользовались более 2800 судов, которые перевезли более 75 млн. тонн грузов для более чем 40 стран мира, из которых более 50 млн. тонн – агропродукция”, – подчеркнул Премьер-министр.

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Источник:
Укрінформ
Опубликовал: Максим Кучер
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