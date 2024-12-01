"Пока это невозможно": Шмигаль прокомментировал открытие воздушного пространства в Украине

Премьер-министр Денис Шмигаль расставил точки над "i" в вопросе возможного открытия воздушного пространства над Украиной.

“Мы провели оценку рисков и определили потребность в силах и средствах противовоздушной обороны для частичного открытия воздушного пространства. Ключевыми для этого решения остаются вопросы безопасности и военной ситуации.

Поэтому нам важно развивать альтернативные маршруты доставки грузов и перемещение пассажиров. Речь идет о сухопутной границе, автомобильном и железнодорожном транспорте”, – передает слова главы правительства Укринформ с Международного транспортного форума.