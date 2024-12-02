Динамо и Шахтер потеряли очки, Ливерпуль победил Ман Сити, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 1 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 1 декабря

Команда Александра Шовковского третий раз в сезоне потеряла очки в чемпионате Украины. В туманной Ковалевке "Динамо" было впереди после мяча Бражко, однако Алефиренко благодаря рикошету от Михавко сравнял счет еще до перерыва. "Динамо" имели шансы забить второй гол, однако счет остался неизменным – 1:1.

В один день с "Динамо" потерял очки и "Шахтер". Чемпион Украины спокойно выигрывал у "Руха" после гола Матвиенко, но в конце матча пропустили атаку, которую точным ударом завершил Роман Дидык – 1:1. "Шахтер" продолжает отставать от "Динамо" и "Александрии" на шесть очков.

"Черноморец" играл против "Александрии" вдевятером уже с 29-й минуты – опытные Иван Петряк и Богдан Бутко выражали возмущение решениями рефери Александра Омельченко в такой форме, которые 36-летнему арбитру казались неприемлемыми. Тренер "Черноморца" Бабич хотел вывезти команду с поля, но передумал. Одесситы в конце концов долго держались, однако в конце пропустили еще два гола – 3:0.

Удивительная серия без побед "Манчестер Сити" достигла уже семи матчей, а в АПЛ "горожане" проигрывают уже четыре матча подряд. В воскресенье "Сити" проиграл на "Энфилде" "Ливерпулю" – голы забили Салах и Гакпо. "Ливерпуль" продолжает лидировать в АПЛ, и уже опережает Сити на 11 очков.

В первой тройке чемпионата Англии остается "Челси", который уверенно разобрался с "Астон Виллой" (3:0). Михаил Мудрик просидел полный матч на скамейке запасных. Виталий Миколенко играл за "Эвертон" в матче с "Манчестер Юнайтед", однако его команда проиграла 4:0.

"Реал" сумел воспользоваться потерей очков "Барселоны". Команда Карло Анчелотти одержала свою десятую победу в чемпионате, справившись с "Хетафе" (2:0, голы Беллингема и Мбаппе). "Реал" отстает от "Барсы" на одно очко, и имеет игру в запасе.