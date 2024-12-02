30 артсистем и почти 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
Ликвидировано под 1800 оккупантов
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1790 российских военных, 28 бронемашин, 30 артсистем и 99 единиц автотехники.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 743920 (+1790)
- танков - 9478 (+9)
- боевых бронированных машин - 19397 (+28)
- артиллерийских систем - 20953 (+30)
- РСЗВ - 1253 (+0)
- средства ПВО - 1019 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19886 (+83)
- крылатые ракеты - 2852 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 30606 (+99)
- специальная техника - 3619 (+0).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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