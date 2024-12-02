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30 артсистем и почти 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

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Ликвидировано под 1800 оккупантов

30 артсистем и почти 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1790 российских военных, 28 бронемашин, 30 артсистем и 99 единиц автотехники.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 743920 (+1790)
  • танков - 9478 (+9)
  • боевых бронированных машин - 19397 (+28)
  • артиллерийских систем - 20953 (+30)
  • РСЗВ - 1253 (+0)
  • средства ПВО - 1019 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19886 (+83)
  • крылатые ракеты - 2852 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30606 (+99)
  • специальная техника - 3619 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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