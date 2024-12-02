  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вернут ли Украине ядерное оружие - в Белом Доме ответили
В тренде

Вернут ли Украине ядерное оружие - в Белом Доме ответили

Общие новости

Планируют применять другие способы сдерживания

Вернут ли Украине ядерное оружие - в Белом Доме ответили

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Соединенные Штаты не планируют возвращение Украине ядерного оружия, от которого она отказалась после распада Советского Союза. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это не рассматривается, нет. То, что мы делаем, - это усиление различных обычных мощностей в Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, а не ядерный потенциал", - подчеркнул Салливан.

Салливан также официально подтвердил, что Байден приказал ему следить за существенным увеличением военного оборудования, которое будут предоставлять ВСУ.

"Чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда президент Байден уйдет с должности", - добавил он.

Напомним, что в начале 1990 годов Украина, будучи третьей по ядерному потенциалу страной, отказалась от этого оружия. Она вернула его России в обмен на экономическую поддержку и гарантии безопасности со стороны США и Москвы.

По теме
yellow-arrow
Россия атаковала Украину 110 шахедами. Сколько удалось сбить ПВО?
yellow-arrow
30 артсистем и почти 100 единиц автотехники. Генштаб подытожил вражеские потери за сутки
yellow-arrow
Динамо и Шахтер потеряли очки, Ливерпуль победил Ман Сити, Реал приблизился к Барсе. Главные новости за 1 декабря
Украина США Белый дом ядерное оружие Джейк Салливан война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости