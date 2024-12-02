Вернут ли Украине ядерное оружие - в Белом Доме ответили

Соединенные Штаты не планируют возвращение Украине ядерного оружия, от которого она отказалась после распада Советского Союза. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Это не рассматривается, нет. То, что мы делаем, - это усиление различных обычных мощностей в Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, а не ядерный потенциал", - подчеркнул Салливан.

Салливан также официально подтвердил, что Байден приказал ему следить за существенным увеличением военного оборудования, которое будут предоставлять ВСУ.

"Чтобы мы потратили каждый доллар, который нам выделил Конгресс, до того времени, когда президент Байден уйдет с должности", - добавил он.

Напомним, что в начале 1990 годов Украина, будучи третьей по ядерному потенциалу страной, отказалась от этого оружия. Она вернула его России в обмен на экономическую поддержку и гарантии безопасности со стороны США и Москвы.