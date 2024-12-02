Россия атаковала Украину 110 шахедами. Сколько удалось сбить ПВО?

В ночь на 2 декабря 2024 года враг атаковал 110-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с четырех направлений: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (рф.).

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 52 "шахедов" в Киевской, Черкасской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

50 дронов локально потеряно, вероятно в результате противодействия средств РЭБ Сил обороны, 6 - вышло из подконтрольного воздушного пространства в направлении России и Беларуси, еще один - в воздухе. Боевая работа продолжается.