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"У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне

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Но есть одно но

"У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть оккупированные Россией территории Украины можно дипломатическим путем.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", - заявил он в интервью Kyodo News.

В то же время президент акцентировал, что такие шаги можно будет рассматривать "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Россия не могла начать новую агрессию против Украины.

Зеленский считает членство в НАТО необходимым для безопасности и процветания Украины. Также он подчеркнул, что война вступила в "сложный период".

29 ноября Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня можно достичь, если страну примут в НАТО даже без временно оккупированных территорий.

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Источник:
Kyodo News
Опубликовал: Александр Бураков
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