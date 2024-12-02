"У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне

Президент Владимир Зеленский считает, что вернуть оккупированные Россией территории Украины можно дипломатическим путем.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", - заявил он в интервью Kyodo News.

В то же время президент акцентировал, что такие шаги можно будет рассматривать "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Россия не могла начать новую агрессию против Украины.

Зеленский считает членство в НАТО необходимым для безопасности и процветания Украины. Также он подчеркнул, что война вступила в "сложный период".

29 ноября Зеленский заявил, что соглашение о прекращении огня можно достичь, если страну примут в НАТО даже без временно оккупированных территорий.