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Трамп изучает наш план победы, капитуляции Украины не будет - Зеленский

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Трамп изучает наш план победы, капитуляции Украины не будет - Зеленский

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Война в Украине достигла критического момента. Возникает вопрос относительно того, продолжат ли США поддержку Украины после того, как новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что команда во главе с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом знает позицию Украины и получила "План победы".

"Они изучают план, и мы их услышим. Но капитуляции со стороны Украины не будет. Это факт, и я думаю, что он это понимает", - сказал глава государства в интервью Kyodo News.

1 декабря Зеленский заявил, что не согласится на вступление в НАТО, если захваченные РФ территории не будут считаться украинскими. Он заверил, что Киев не пойдет на членство в других границах.

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Источник:
Kyodo News
Опубликовал: Александр Бураков
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