Камбек Зори, Украина может потерять талантливого нападающего и поражение Ромы. Главные новости за 2 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 2 декабря

В последнем матче 15-го тура УПЛ встречались "Заря" и "Карпаты". Игра завершилась победой "Зари" – 2:1. В середине первого тайма Полегенько реализовал пенальти и вывел гостей вперед. Однако хозяева проявили характер и после перерыва перевернули все с ног на голову. Дубль Мичина принес победу "Заре" – 2:1. Луганчане поднимаются на девятое место, а "Карпаты" остаются на шестом.

17-летнего украинского форварда "Байера" Артема Степанова хотят сыграть за сборную Германии. Об этом заявил украинский комментатор и журналист Виктор Вацко.

"Несколько связанных с украинским футболом, но не связанных друг с другом людей подтвердили мне информацию, что Степанова действительно хотят заиграть за сборную Германии. И что это серьезно", - сказал Вацко.

В матче 14-го тура Серии А "Рома" принимала "Аталанту". Игра завершилась победой "Аталанты" – 1:0. На перерыв соперники ушли без голов. Игровым преимуществом владели гости, но довести свои атаки до логического завершения не смогли. Судьбу встречи решил эпизод, произошедший на 69-й минуте. Отличился 33-летний полузащитник Мартен де Рон. Точку в матче поставил Дзаньоло на 89-й минуте. Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик сыграл 62 минуты.

Журналист Игорь Бурбас рассказал о том, что у львовского "Руха" есть определенные задержки по зарплате, ведь у владельца клуба Григория Козловского дома были проведены обыски.

"По моей информации, у "Руха" есть немного задержки по зарплате. Во второй команде - молодежке - около 3-4 месяцев задержки. В первой команде не такие критические, но они тоже есть. По слухам, на прошлой неделе у владельца "Руха" Григория Козловского дома были обыски. Приехали правоохранители и что-то искали. Я так понимаю, что это связано с журналистскими расследованиями о табачном бизнесе", - сказал Бурбас".

Житомирское "Полесье" закрыло трансфер 25-летнего албанского фулбека "Партизани" Анди Хадроя. Как сообщает Sport.ua, Хадрой подписал с "Полесьем" контракт на 3,5 года, который официально вступит в силу с 1 января 2025 года.

Согласно информации от источников издания CaughtOffside, 23-летний украинец Михаил Мудрик, которому не удается стать основным игроком "Челси", может покинуть "Стэмфорд Бридж" в ближайшее время. Сообщается, что в январе Мудрик может уйти в аренду, поскольку им интересуется английский "Ньюкасл" и "Кристалл Пелас". Также сообщается об интересе к вингеру со стороны "Барселоны".

Официальные аккаунты итальянской "Фиорентины" в соцсетях подтверждают, что Эдоардо Бове пришел в себя. Уже известно, что 22-летний итальянский полузащитник пообщался со своей семьей, руководством клуба, главным тренером и игроками "фиалок". В ближайшие дни будут проведены дополнительные обследования для установления точных причин, приведших к эпилептическому приступу Бове, который произошел у него во время матча между "Фиорентиной" и "Интером".