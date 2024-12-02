В ГУР рассказали, сколько ракет КНДР использовала Россия против Украины

Северная Корея передает России ракеты, которыми враг после этого атакует Украину. По состоянию на сегодня известно о применении около 60 таких ракет. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк в интервью Радио Свобода.

Об этом он рассказал проекту Радио Свобода "Донбасс Реалии".

"Их точность, в принципе, не очень высокая. Мы понимаем, что технологии, по которым их изготавливали, устаревшие. С другой стороны, они все-таки представляют опасность. Погибнуть от ракеты производства 2024 года или погибнуть от ракеты, которая была изготовлена по старым технологиям, - разницы нет. Если говорить об артиллерийских боеприпасах, это миллионы. Мы постоянно видим перемещение грузов, контейнеров. Не исключаем, что там могут быть артиллерийские боеприпасы, которые Северная Корея производит, которые уже находятся у нее на складах", - отметил представитель ГУР.

Как писало CNN, основная часть компонентов в северокорейских ракетах, которые Россия использует для ударов по Украине - западного производства. Как рассказали изданию представители украинской разведки, 70% деталей американские, также используются компоненты, произведенные в Германии и Швейцарии.