ЕС будет предоставлять Украине в 2025 году миллиарды евро - президент Евросовета
Без поддержки не останемся
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Европейский Союз планирует в 2025 году ежемесячно предоставлять Украине по 1,5 млрд евро из сверхприбылей, поступающих из замороженных активов России. Об этом президент Европейского Совета Антониу Кошта. "В этом месяце Европейский союз предоставит Украине дополнительные 4,2 миллиарда евро на поддержку бюджета Украины. Также, начиная со следующего месяца, мы будем предоставлять в течение всего года, ежемесячно, 1,5 миллиарда евро помощи", - сказал Кошта на пресс-конференции в Киеве после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в первом полугодии ЕС и Украина будут работать над открытием как минимум первых двух переговорных кластеров по евроинтеграции. Депутаты Европарламента 22 октября на сессии в Страсбурге согласовали помощь для Украины на 2025 год в размере 35 миллиардов евро, которую собираются возместить за счет доходов от замороженных российских активов.
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Опубликовал: Александр Бураков
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