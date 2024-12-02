Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.
Поручкался с военными преступниками
фото из соцсетей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней окончательно доказано, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и что решение должно быть найдено за столом переговоров", - отметил он, добавив, что разрыв отношений РФ делает это невозможным.
По словам Сийярто, Венгрия поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии.
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