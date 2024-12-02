Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней окончательно доказано, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и что решение должно быть найдено за столом переговоров", - отметил он, добавив, что разрыв отношений РФ делает это невозможным.

По словам Сийярто, Венгрия поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии.