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Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.

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Поручкался с военными преступниками

Глава МИД Венгрии Сийярто поехал в РФ и встретился с Лавровым: Войну нельзя завершить на поле боя.

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз поехал в Россию и провел встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Об этом он сообщил в Facebook.

"Венгрия на стороне мира. За последнюю тысячу дней окончательно доказано, что война в Украине не может быть решена на поле боя, и что решение должно быть найдено за столом переговоров", - отметил он, добавив, что разрыв отношений РФ делает это невозможным.

По словам Сийярто, Венгрия поддерживает диалог, потому что только так есть шанс на успех миротворческой миссии.

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