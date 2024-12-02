Российские военные и дипломаты аврально начали бежать из Дамаска, – ГУР
В Сирии обстановка резко изменилась не в пользу России
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российские военные и дипломаты в авральном порядке начали покидать столицу Сирии Дамаск, там начались первые вооруженные столкновения.
Об этом говорится в сообщении ГУР.
"В Дамаске начались первые вооруженные беспорядки - российские военные и дипломаты аврально и срочно начали покидать столицу Сирии", - говорится в сообщении.
По данным разведки, оппозиционные к поддерживаемому Россией режиму Асада силы активно продвигаются на юг страны, состоялись первые городские бои в городах Хама, Хомс и Сувейда.
Известно, что российский контингент бежал из Хамы и эвакуировался на базу "Хмеймим". Руководитель расположенного в Хмеймиме координационного штаба россиян генерал-полковник Александр Журавлев констатировал, что ситуация вышла из-под контроля режима Асада.
Также россияне сбежали с военной базы в городе Хан-Шейхун, оставив там значительный арсенал вооружений и техники.
Также в ГУР отмечают, что 1 декабря 2024 года российские самолеты нанесли авиаудары в районах Хан-Шейхуна. Целью атаки, вероятно, было уничтожение военной техники РФ, которая перешла к оппозиционным силам.
На фоне панического бегства российских войск в арабоязычных пабликах получила активное распространение новость об отставке командующего контингента РФ генерала Киселя.
В Москву "на ковер" также отозвали полковника Вадима Байкулова, который командовал подразделением российских спецназовцев. Он должен объяснить Кремлю, почему подчиненный ему личный состав понес потери убитыми, а военная техника в Алеппо была захвачена.
По данным источников Reuters, Россия пообещала режиму Аасда дополнительную военную помощь, чтобы помешать повстанцам.
2 декабря пресс-секретарь правителя РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжит поддерживать Башара Асада.
Популярное сейчас
- "У нашей армии не хватает сил". Зеленский заявил о необходимости поиска дипломатических решений в войне
- "Откровенно топит за судей и за одну команду". Капитан Черноморца напал на комментатора матча с Александрией
- Волочай – пресс-аташе Черноморца: Игроки унизили команду публично, не судья, не комментатор. Прежде чем искать виновных, нужно в зеркало посмотреть
- Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Россия атаковала Украину 110 шахедами. Сколько удалось сбить ПВО?