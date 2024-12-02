Золотой мяч ДЮФЛУ 2023-2024. Известны лучший тренер и игроки в пяти возрастных категориях

2 декабря в Киеве в Доме футбола состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших футболистов и тренеров, участвовавших в соревнованиях под эгидой ДЮФЛУ в течение этого года.

"Золотой мяч ДЮФЛУ"-2023/2024 был вручен 10 футболистам в пяти возрастных категориях - лучшим игрокам защитного и атакующего плана. Также был определен лучший тренер Детско-юношеской футбольной лиги Украины, которым стал Владимир Самборский ("Шахтер" Донецк).

Возрастная категория U-14

Лучший игрок защитного плана

Мирослав ДОНИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)

Ростислав АВДЕЕНКО ("Шахтер" Донецк)

Константин КИСЛЯНКА (АФ "Рух" Львов)

Лучший игрок атакующего плана

Дмитрий МЕЛЬЧЕНКО ("Шахтер" Донецк)

Олег ДЗЮРИНЕЦ (АФ "Рух" Львов)

Захар ОСЬМУХИН ("Динамо" Киев)

Возрастная категория U-15

Лучший игрок защитного плана

Егор ОНИЩУК ("Шахтер" Донецк)

Богдан ЛЕВИЦКИЙ (АФ "Рух" Львов)

Роман ШУПИК (МФА Мукачево, ЛНЗ Черкассы)

Лучший игрок атакующего плана

Арсений-Тимофей ТРОХИМ ("Шахтер" Донецк)

Владимир КВИКВИНИЯ ("Динамо" Киев)

Даниил ЮРЧЕНКО ("Динамо" Киев)

Возрастная категория U-16

Лучший игрок защитного плана

Егор КОСТЮК ("Шахтер" Донецк)

Арсен ЗАЛИПКА (АФ "Рух" Львов)

Ярослав МИЛОКОСТ ("Шахтер" Донецк)

Лучший игрок атакующего плана

Мухаммад ДЖУРАБАЕВ (АФ "Рух" Львов)

Иван АНДРЕЙКО ("Динамо" Киев)

Артем ЗУБРИЙ ("Шахтер" Донецк)

Возрастная категория U-17

Лучший игрок защитного плана

Назар ДОМЧАК ("ЛФКС-Карпаты" Львов)

Максим БАРШАК (АФ "Рух" Львов)

Никита ШЕЛЕКЕТА ("Шахтер" Донецк)

Лучший игрок атакующего плана

Александр КАМЕНСКИЙ ("УФК-Кривбасс" Днепр)

Иван ДЕНИСОВ (АФ "Рух" Львов)

Владислав ТЮТЮНОВ ("Шахтер" Донецк)

Возрастная категория U-19

Лучший игрок защитного плана

Демьян ТРЕТЯК ("Динамо" Киев, "Заря" Луганск)

Александр МЕЛЬНИК ("Нива" Винница)

Назар ЛИС ("Подолье" Хмельницкий)

Лучший игрок атакующего плана

Богдан РЕДУШКО ("Динамо" Киев)

Никита КОСТЮКОВ ("Нива" Винница)

Дмитрий МАКАРОВ ("Ингулец" Петрово)

Лучший тренер

Владимир САМБОРСКИЙ ("Шахтер" Донецк)

Дмитрий МАКУХА (ДЮСШ-15 Киев)

Тарас ПАВЛИШ ("ЛФКС-Карпаты" Львов)

Назар САВИЦКИЙ (АФ "Рух" Львов)

Роман МЕЛЬНИК ("Металлист 1925" Харьков)

Виталий РЫЖКОВОЙ ("Нива" Винница)