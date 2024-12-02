Зеленский: На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. ВИДЕО
Президент ответил на вопрос журналиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ "должна пойти на три буквы".
Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает РБК-Украина.
"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся, боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - ответил он на один из вопросов журналистов.
"Росії бажано піти на "три букви", - Зеленський під час пресконференції з Олафом Шольцем.— 5 канал ???????? (@5channel) December 2, 2024
Відео: РБК-Україна. pic.twitter.com/sZtoQ8eueN
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