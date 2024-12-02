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Зеленский: На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. ВИДЕО

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Президент ответил на вопрос журналиста

Зеленский: На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что РФ "должна пойти на три буквы".

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Об этом глава государства заявил во время пресс-конференции с Олафом Шольцом, передает РБК-Украина.

"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает - убивает нас, а мы защищаемся, боремся с врагом. Пока наши планы неизменны. Мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году закончилась эта война. Извините за недипломатическую лексику", - ответил он на один из вопросов журналистов.

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Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 20:37
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
02.12.2024 в 20:37
Фас?
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