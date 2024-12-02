Шмыгаль: Украинцам, которые получат "тысячу Зеленского" за границей, придется ее вернуть

Власти проверят предоставленную украинцам помощь в рамках зимней программы "єПідтримка". Те, кто оформил заявку на выплату тысячи гривен за рубежом, будут возвращать полученные средства.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в эфире телемаратона "Единые новости", передает "Интерфакс-Украина".

"Людей, которые этим будут злоупотреблять, может быть минимальное количество. Но мы после этого проведем аудит, и такие люди, как уже было в предыдущие разы (речь идет о предыдущих программах "єПідтримка". - ред.), будут возвращать средства. Поэтому мы рекомендуем не злоупотреблять этими вещами", - подчеркнул он.

Шмыгаль пояснил, что при регистрации заявки граждане в декларативный способ отмечают, что находятся на территории Украины.

Также состоится проверка программными способами, в частности по реестрам и с помощью геолокации.

Напомним, с сегодняшнего дня украинцы могут подавать заявки на выплату "тысячи от Зеленского".

Как сообщалось, ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу поддержки населения - по 1 тыс. грн на человека.

Впоследствии первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что государственную помощь в размере 1 тыс. грн, которую с декабря смогут получить украинцы, будут начислять на карточку "Національний кешбек".

В Кабмине и в правящей партии "Слуга народа" утверждали, что на выплаты потратят средства от международных партнеров, которые не успевают освоить до конца года. Однако впоследствии председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа признала, что на инициированную Зеленским программу потратят остатки средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования, которые образовались в прошлом году и не были использованы Министерством экономики в 2024 году.

В таком случае на финансирование выплат по 1000 гривен направят часть внутренних доходов госбюджета, а не средства международных партнеров, следовательно, эти средства можно было бы потратить на оборону.