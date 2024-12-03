  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: известно, что в него вошло
В тренде

США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: известно, что в него вошло

Общие новости

Новый пакет помощи от США

США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: известно, что в него вошло

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Соединенные Штаты Америки в понедельник, 2 декабря, объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов.

Читайте такжеЗеленский: На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. ВИДЕО

Об этом сообщает Пентагон.

Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.

Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.

Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.

В новый пакет вошли:

  • боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
  • ракеты "Стингер";
  • боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
  • боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
  • неустойчивые наземные мины;
  • ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
  • оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
По теме
yellow-arrow
В Германии объявили приговоры убийцам двух украинских подростков-баскетболистов
yellow-arrow
Шмыгаль: Украинцам, которые получат "тысячу Зеленского" за границей, придется ее вернуть
yellow-arrow
Зеленский: На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы. ВИДЕО
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2024 в 00:43
Новость для дохтура и ему подобных. Миша, не смеши здравомыслящих людей. Сейчас чиновники озабочены, как бы уничтожить доказательства их преступлений, а не Украине помогать. Скоро к работе приступят новые боссы и «обещающим» будет очень грустно.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
03.12.2024 в 00:43
Новость для дохтура и ему подобных. Миша, не смеши здравомыслящих людей. Сейчас чиновники озабочены, как бы уничтожить доказательства их преступлений, а не Украине помогать. Скоро к работе приступят новые боссы и «обещающим» будет очень грустно.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости