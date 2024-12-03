США объявили новый пакет помощи для Украины на 725 млн долларов: известно, что в него вошло
Новый пакет помощи от США
Getty Images/Global Images Ukraine
Соединенные Штаты Америки в понедельник, 2 декабря, объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 725 миллионов долларов.
Об этом сообщает Пентагон.
Как рассказали в Пентагоне, министр обороны США Ллойд Остин провел разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым. Они обсудили динамику боевых действий и помощь в сфере безопасности Украине со стороны США.
Также Остин осудил недавние ракетные обстрелы и беспилотные летательные аппараты, направленные на гражданскую инфраструктуру Украины.
Во время разговора Остин предоставил Умерову обновленную информацию о дальнейшем увеличении помощи, которую США предоставляют Украине.
В новый пакет вошли:
- боеприпасы для национальных перспективных зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);
- ракеты "Стингер";
- боеприпасы для противодействия беспилотным авиационным системам (c-UAS);
- боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- беспилотные летательные аппараты (БПЛА);
- неустойчивые наземные мины;
- ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW), запускаемые из трубы;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- стрелковое оружие и боеприпасы;
- оборудование и боеприпасы для подрывных работ;
- оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;
- запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.
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