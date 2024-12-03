Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ
В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях
Офіс Президента
Количество украинских воинов, погибших за время полномасштабной войны, гораздо меньше, чем то, о котором пишут некоторые американские СМИ.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.
"Кое-кто недавно, мне кажется, в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше, гораздо меньше", - сказал глава государства.
В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях.
Президент отметил, что Украина не имеет точной информации о количестве погибших на временно оккупированных территориях.
По его словам, это касается как гражданского населения, так и военных, правоохранителей и представителей местной власти.
"И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену - здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", - добавил Зеленский.
Напомним, недавно издание Economist подсчитало, что в войне в Украине погибли по меньшей мере 60-100 тысяч военных, а ранения получили до 400 тысяч.
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