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Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ

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В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях

Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ

Офіс Президента

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Количество украинских воинов, погибших за время полномасштабной войны, гораздо меньше, чем то, о котором пишут некоторые американские СМИ.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Kyodo News.

"Кое-кто недавно, мне кажется, в американской прессе, подал информацию, что украинцев погибло 80 тысяч. Но я хочу вам сказать, что нет, меньше, гораздо меньше", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский отказался назвать точные данные о потерях.

Президент отметил, что Украина не имеет точной информации о количестве погибших на временно оккупированных территориях.

По его словам, это касается как гражданского населения, так и военных, правоохранителей и представителей местной власти.

"И сколько их погибло, сколько было их потеряно, сколько замучено в плену - здесь я не знаю. Поэтому я говорю только о фиксации военных, которые на нашей территории, которые контролируются нами", - добавил Зеленский.

Напомним, недавно издание Economist подсчитало, что в войне в Украине погибли по меньшей мере 60-100 тысяч военных, а ранения получили до 400 тысяч.

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