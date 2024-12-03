Минус 1780 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях
Немалые достижения на фронте
Азов
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1780 российских оккупантов, 22 бронемашины и 23 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.< p>Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12. 24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 745700 (+1780)
- танков - 9486 (+8)
- боевых бронированных машин - 19419 (+22)
- артиллерийских систем - 20976 (+23)
- РСЗО - 1253 (+0)
- средства ПВО - 1019 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19917 (+31)
- крылатые ракеты - 2852 (+3)
- корабли /катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 30666 (+60)
- специальная техника - 3627 (+8).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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