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Минус 1780 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

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Немалые достижения на фронте

Минус 1780 оккупантов. Генштаб обновил данные о вражеских потерях

Азов

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 1780 российских оккупантов, 22 бронемашины и 23 артсистемы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

< p>Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.12. 24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 745700 (+1780)
  • танков - 9486 (+8)
  • боевых бронированных машин - 19419 (+22)
  • артиллерийских систем - 20976 (+23)
  • РСЗО - 1253 (+0)
  • средства ПВО - 1019 (+0)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19917 (+31)
  • крылатые ракеты - 2852 (+3)
  • корабли /катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30666 (+60)
  • специальная техника - 3627 (+8).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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