Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира

Украина пригласит Россию принять участие во втором "саммите мира", после того, как финальным документ по итогам первого саммита устроит все страны, которые участвовали в его проработке. Об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского для Kyodo News.

"Документ (финальный ко второму Саммиту мира - ред.) готов, он детальный и проработанный... После инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношение к этому документу. Мы этим документом поделимся со всеми странами, которые поддерживали формулу мира и не поддерживали. Для нас важно знать мнение каждой страны.

И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран я думаю мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции, как все лидеры хотели на втором Саммите должна быть России. Мы их пригласим, но я хочу всем напомнить странам, которые сомневались, быть ли на первом саммите, без России. Я им говорил, - вы увидите, что Россия сделает все, чтобы отменить формулу, отменить проведение саммита и потом отменить свою возможность присутствовать на втором саммите", - сказал глава государства.