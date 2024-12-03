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Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира

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Документ готов

Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Украина пригласит Россию принять участие во втором "саммите мира", после того, как финальным документ по итогам первого саммита устроит все страны, которые участвовали в его проработке. Об этом говорится в интервью президента Владимира Зеленского для Kyodo News.

"Документ (финальный ко второму Саммиту мира - ред.) готов, он детальный и проработанный... После инаугурации президента Трампа мы ожидаем его отношение к этому документу. Мы этим документом поделимся со всеми странами, которые поддерживали формулу мира и не поддерживали. Для нас важно знать мнение каждой страны.

И только тогда, поработав над этим документом, услышав реакцию стран я думаю мы будем готовы к следующим шагам. Мы не отказываемся от своей позиции, как все лидеры хотели на втором Саммите должна быть России. Мы их пригласим, но я хочу всем напомнить странам, которые сомневались, быть ли на первом саммите, без России. Я им говорил, - вы увидите, что Россия сделает все, чтобы отменить формулу, отменить проведение саммита и потом отменить свою возможность присутствовать на втором саммите", - сказал глава государства.

Напомним, 28 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова провести второй Саммит мира в ближайшее время.

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Источник:
Офіс Президента
Опубликовал: Александр Бураков
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