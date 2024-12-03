Россия выпустила 28 шахедов по Украине - есть попадания по критической инфраструктуре

В ночь на 3 декабря 2024 года враг атаковал 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с четырех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск, Орел, Миллерово - рф.

По состоянию на 09.00 подразделениями зенитных ракетных войск, РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 22 «Шахеда» в Киевской, Черниговской, Винницкой, Хмельницкой, Житомирской, Сумской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.

1 дрон локально потерян, 2 - вышли из подконтрольного воздушного пространства в направлении Беларуси и временно оккупированной территории. Зафиксировано несколько попаданий по объектам критической инфраструктуры в Тернопольской и Ровенской областях.