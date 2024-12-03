Защитник Металлиста 1925: Тяжелее всего играть против Довбика

Защитник харьковского "Металлиста 1925" Владимир Салюк считает нападающего Артема Довбика своим самым сложным соперником в карьере.

- Против кого из нападающих тяжелее играть?

- Трудно играть против тех форвардов, которые умеют пользоваться своими сильными качествами. Например, Владислав Ванат и Артем Довбик из таких. Наверное, труднее было все же против Довбика. Он и габаритный, и очень быстрый.

- Ждали, что Довбик станет лучшим бомбардиром в Испании, или войдет в тридцатку лучших при голосовании за "Золотой мяч"?

- Думаю, такого никто не ожидал. Но, уверен, вся страна рада, что Артем представляет Украину на таком уровне.