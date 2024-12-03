Защитник Металлиста 1925: Тяжелее всего играть против Довбика
Сравнил с форвардом "Динамо"
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник харьковского "Металлиста 1925" Владимир Салюк считает нападающего Артема Довбика своим самым сложным соперником в карьере.
- Против кого из нападающих тяжелее играть?
- Трудно играть против тех форвардов, которые умеют пользоваться своими сильными качествами. Например, Владислав Ванат и Артем Довбик из таких. Наверное, труднее было все же против Довбика. Он и габаритный, и очень быстрый.
- Ждали, что Довбик станет лучшим бомбардиром в Испании, или войдет в тридцатку лучших при голосовании за "Золотой мяч"?
- Думаю, такого никто не ожидал. Но, уверен, вся страна рада, что Артем представляет Украину на таком уровне.
В этом сезоне Довбик принял участие в 18 матчах за "Рому" во всех турнирах и отметился 6 забитыми мячами.
Популярное сейчас
- Зеленский: Потери ВСУ на войне намного меньше 80 тысяч, о которых писали американские СМИ
- В Германии объявили приговоры убийцам двух украинских подростков-баскетболистов
- Серия А. Рома - Аталанта 0:2. Поражение после ухода Довбика
- На войне против России погиб отец вратаря Шахтёра
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Кто соперник Мудрика и Забарного? Состоялась жеребьевка Кубка Англии