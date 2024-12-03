  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Полный "совдеп", ужас". Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни
В тренде

"Полный "совдеп", ужас". Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни

Общие новости

Никита Татарков поделился воспоминаниями о своем периоде игры в Белоруссии

"Полный "совдеп", ужас". Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков вспомнил свой период выступлений за солигорский "Шахтер" из Беларуси:

- Что можете сказать о "Шахтере" из Солигорска?

- Если честно, хуже города, чем Солигорск не видел в своей жизни. Полный "совдеп", ужас. Чемпионат - та же ситуация, нормальных команд всего несколько, каждый год по две команды снимаются. Даже сейчас смотрел: у того же "Шахтера" в начале чемпионата уже минус 20 очков. Кто там играет и зачем? Не знаю.

Читайте также"Вернидуб сказал, что претензий нет". Татарков рассказал о своем уходе из Кривбасса

- Что относительно уровня жизни в Беларуси и Армении?

- У белорусов только 2-3 города неплохих: Минск, Гомель, а все остальное - советский союз, они там так и остались.

- Кривой Рог - очень суровый и немного депрессивный город, в Беларуси тоже самое?

- Да, только там все города такие, как Кривой Рог (смеется).

Напомним, Татарков выступал за "Шахтер" Солигорск с марта 2019-го по август 2019-го. Вместе с клубом он выиграл Кубок страны.

По теме
yellow-arrow
Украина не примет альтернативы членства в НАТО - МИД
yellow-arrow
Защитник Металлиста 1925: Тяжелее всего играть против Довбика
yellow-arrow
Россия выпустила 28 шахедов по Украине - есть попадания по критической инфраструктуре
Никита Татарков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости