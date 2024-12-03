"Полный "совдеп", ужас". Экс-игрок Кривбасса назвал худший город в своей жизни

Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков вспомнил свой период выступлений за солигорский "Шахтер" из Беларуси:

- Что можете сказать о "Шахтере" из Солигорска?

- Если честно, хуже города, чем Солигорск не видел в своей жизни. Полный "совдеп", ужас. Чемпионат - та же ситуация, нормальных команд всего несколько, каждый год по две команды снимаются. Даже сейчас смотрел: у того же "Шахтера" в начале чемпионата уже минус 20 очков. Кто там играет и зачем? Не знаю.

- Что относительно уровня жизни в Беларуси и Армении?

- У белорусов только 2-3 города неплохих: Минск, Гомель, а все остальное - советский союз, они там так и остались.

- Кривой Рог - очень суровый и немного депрессивный город, в Беларуси тоже самое?

- Да, только там все города такие, как Кривой Рог (смеется).

Напомним, Татарков выступал за "Шахтер" Солигорск с марта 2019-го по август 2019-го. Вместе с клубом он выиграл Кубок страны.