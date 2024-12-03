Украина не примет альтернативы членства в НАТО - МИД

Министерство иностранных дел Украины в день начала встречи глав МИД обнародовало документ, в котором отмечается, что Украина заранее отказывается от гарантий безопасности, альтернативных членству в НАТО.

"Мы убеждены, что единственной реальной гарантией безопасности для Украины, а также сдерживающим фактором для дальнейшей агрессии России против Украины и других государств, является только полноправное членство Украины в НАТО. Имея за плечами горький опыт Будапештского меморандума, мы не примем никакие альтернативы, суррогаты или заменители полноправного членства Украины в НАТО. Нарушение Россией Будапештского меморандума создало опасный прецедент, подорвавший доверие к самой идее ядерного разоружения. Зато видим активные попытки разных стран от Индо-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока до евроатлантического пространства создать или расширить имеющиеся ядерные арсеналы", - говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство обращается к «США и Великобритании, которые подписали Будапештский меморандум, к Франции и Китаю, которые к нему присоединились, ко всем государствам-участникам Договора о нераспространении ядерного оружия», с призывом политически поддержать приглашение Украины в НАТО уже сейчас, что станет "действенным противодействием российскому шантажу".

Напомним, 5 декабря 2024 года исполняется 30 лет со времени подписания Меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, также известного как Будапештский меморандум.