Украинский хавбек: Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге потому, что им дали бронирование
Татарков - о проблемах, с которыми сталкиваются футболисты
Фото: fckryvbas.com
Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков рассказал, с какими трудностями сталкивается футболист в Украине во время войны.
- Где видите свою карьеру дальше?
- Полгода была пауза, надо набрать форму. Хочется в команду с задачами, а не выигрывать одну игру в месяц и забивать один гол. Надеюсь, что удастся найти такой вариант. Сильно хочется играть, поэтому проблемой не будет даже амбициозная команда Первой лиги. Соскучился уже без футбола.
- Очень много футболистов сейчас без работы. Насколько трудно найти команду в условиях военного положения?
- Очень трудно, потому что логика клубов - если футболист из-за войны уехать не может, то должен соглашаться на любые условия. Нет особого выбора, как раньше. Без бронирования есть проблемы с поиском команды. Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге или на область только потому, что им дали бронирование.
- А у вас были предложения уровня области или любителей?
- Предлагали играть на область и во Вторую лигу, я отказался. Надеялся, что какой-то вариант появится. Не хотел светиться на таком уровне, потому что потом могут быть проблемы с поиском команды. Но это не были прямо предложения, а просто спросили, не хочу ли. Я ответил: "Нет", - рассказал Татарков.
Напомним, в июле этого года Татарков на правах свободного агента покинул "Кривбасс" за который он выступал с 2021 года, и за это время провел за криворожскую команду 61 матч, в которых отдал 7 результативных передач.
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