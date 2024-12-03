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Украинский хавбек: Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге потому, что им дали бронирование

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Татарков - о проблемах, с которыми сталкиваются футболисты

Украинский хавбек: Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге потому, что им дали бронирование

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Бывший полузащитник "Кривбасса" Никита Татарков рассказал, с какими трудностями сталкивается футболист в Украине во время войны.

- Где видите свою карьеру дальше?

- Полгода была пауза, надо набрать форму. Хочется в команду с задачами, а не выигрывать одну игру в месяц и забивать один гол. Надеюсь, что удастся найти такой вариант. Сильно хочется играть, поэтому проблемой не будет даже амбициозная команда Первой лиги. Соскучился уже без футбола.

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- Очень много футболистов сейчас без работы. Насколько трудно найти команду в условиях военного положения?

- Очень трудно, потому что логика клубов - если футболист из-за войны уехать не может, то должен соглашаться на любые условия. Нет особого выбора, как раньше. Без бронирования есть проблемы с поиском команды. Игроки уровня УПЛ теперь играют во Второй лиге или на область только потому, что им дали бронирование.

- А у вас были предложения уровня области или любителей?

- Предлагали играть на область и во Вторую лигу, я отказался. Надеялся, что какой-то вариант появится. Не хотел светиться на таком уровне, потому что потом могут быть проблемы с поиском команды. Но это не были прямо предложения, а просто спросили, не хочу ли. Я ответил: "Нет", - рассказал Татарков.

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Напомним, в июле этого года Татарков на правах свободного агента покинул "Кривбасс" за который он выступал с 2021 года, и за это время провел за криворожскую команду 61 матч, в которых отдал 7 результативных передач.

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Никита Татарков
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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