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Генсек НАТО предупредил Трампа об опасности плохой мирной сделки для Украины

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Генсек НАТО предупредил Трампа об опасности плохой мирной сделки для Украины

НАТО

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США столкнутся с "серьезной угрозой" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украина будет вынуждена пойти на уступки, чтобы завершить войну с Россией. Об этом он заявил в интервью Financial Times.

"Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын, российский лидер, Си Цзиньпин и Иран будут приветствовать друг друга, потому что мы заключили соглашение, которое не является хорошим для Украины, потому что в долгосрочной перспективе это будет серьезной угрозой безопасности не только для Европы, но и для США.

Посмотрите на ракетные технологии, которые сейчас направляются из России в Северную Корею, и это представляет серьезную угрозу не только для Южной Кореи, Японии, но и для материковой части США.

Поэтому тот факт, что Иран, Северная Корея, Китай и Россия так тесно сотрудничают, означает, что эти разные части мира, где существуют конфликты, и ими должны управлять политики, все больше и больше становятся связанными.

Самое главное сейчас - убедиться, что, когда Зеленский решит начать мирные переговоры, он сможет сделать это с позиции силы. Для меня это сейчас приоритет номер один", - сказал Рютте.

Напомним, что 22 ноября Трамп и Рютте провели встречу в Палм-Бич и обсудили вопросы глобальной безопасности.

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Источник:
Financial Times
Опубликовал: Александр Бураков
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