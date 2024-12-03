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Зеленский сообщил о неплохих результатах на Запорожском направлении после доклада Сырского

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Зеленский сообщил о неплохих результатах на Запорожском направлении после доклада Сырского

Zelenskiy Official

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Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявил о «неплохих» оборонительных результатах на Запорожском направлении.

"Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении.

Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил о подготовке России к действиям в Запорожской области, однако отметил недостаточность сил для наступления на город Запорожье.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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