Зеленский сообщил о неплохих результатах на Запорожском направлении после доклада Сырского

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявил о «неплохих» оборонительных результатах на Запорожском направлении.

"Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении. Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - написал Зеленский в Telegram.

Ранее руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил о подготовке России к действиям в Запорожской области, однако отметил недостаточность сил для наступления на город Запорожье.