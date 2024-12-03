Зеленский сообщил о неплохих результатах на Запорожском направлении после доклада Сырского
Zelenskiy Official
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и заявил о «неплохих» оборонительных результатах на Запорожском направлении.
"Кураховское и Покровское направления остаются наиболее сложными. Есть неплохие наши оборонительные результаты на Запорожском направлении.
Обсудили с Главкомом действия наших подразделений в районах проведения Курской операции. Продолжаем наносить России ощутимые потери на ее территории", - написал Зеленский в Telegram.
Ранее руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил о подготовке России к действиям в Запорожской области, однако отметил недостаточность сил для наступления на город Запорожье.
Популярное сейчас
- "Довбик сказал мне, что...". Раньери упомянул об украинском форварде после поражения от Аталанты
- Зеленский рассказал, будет ли Россия приглашена на второй Саммит мира
- Вацко – о футболисте-открытии чемпионата: Один из самых больших прогрессов сезона во всей УПЛ
- Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Коуч сборной Украины U-19 отреагировал на то, что Германия хочет натурализовать украинского форварда