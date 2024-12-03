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"Похожие события происходили в Украине". Легионер ЛНЗ высказался относительно протестов в Грузии

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Гражданская позиция

"Похожие события происходили в Украине". Легионер ЛНЗ высказался относительно протестов в Грузии

фото из соцсетей

Новина українською
Грузинский полузащитник ЛНЗ Шота Ноникашвили поделился своим мнением относительно протестов в своей родной стране.

"Я слежу за событиями, которые происходят в моей стране, и хочу высказать свою позицию как гражданин.

Я всегда поддерживал и буду поддерживать Грузию и грузинский народ, которые борются за лучшее будущее для своей страны.

Я осуждаю насилие, и невозможно равнодушно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Грузии. Грузия заслуживает единства и того, чтобы быть частью Европы.

Болезненно видеть, как страдает наш народ. Я знаю, что похожие события происходили в Украине, и надеюсь, что все в моей стране закончится мирно", - сказал Ноникашвили.

28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого в Тбилиси на площади перед парламентом возобновилась акция протеста против политики действующей власти.
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Грузия политика ЛНЗ (Черкассы) Шота Ноникашвили
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Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Александр Бураков
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