"Похожие события происходили в Украине". Легионер ЛНЗ высказался относительно протестов в Грузии
Гражданская позиция
фото из соцсетей
Грузинский полузащитник ЛНЗ Шота Ноникашвили поделился своим мнением относительно протестов в своей родной стране. "Я слежу за событиями, которые происходят в моей стране, и хочу высказать свою позицию как гражданин. Я всегда поддерживал и буду поддерживать Грузию и грузинский народ, которые борются за лучшее будущее для своей страны. Я осуждаю насилие, и невозможно равнодушно наблюдать за тем, что сейчас происходит в Грузии. Грузия заслуживает единства и того, чтобы быть частью Европы. Болезненно видеть, как страдает наш народ. Я знаю, что похожие события происходили в Украине, и надеюсь, что все в моей стране закончится мирно", - сказал Ноникашвили. 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. После этого в Тбилиси на площади перед парламентом возобновилась акция протеста против политики действующей власти.
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Источник:Tribuna.com
Опубликовал: Александр Бураков
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