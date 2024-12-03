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Рада хочет услышать пояснения Умерова по бракованным минам

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Нардепы вызвали министра обороны на ковер

Рада хочет услышать пояснения Умерова по бракованным минам

Рустем Умєров

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Верховная Рада вызвала Рустема Умерова после скандала с поставкой бракованных мин в ВСУ.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 153 парламентария.

Когда состоится встреча, и сотсоится ли, нардеп не сообщает.

Напомним, 6 ноября 2024 года сообщалось, что военнослужащие ВСУ получили некачественную партию мин калибра 120 мм, производства Укроборонпрома.

20 ноября обнародовано видео несрабатывания мин, изготовленных "Укроборонпромом".

В Минобороны сообщили, что занимаются расследованием ситуации.

Также журналистка Юлия Кириенко-Меринова заявила, что после огласки ситуации с некачественными минами 120-мм с фронта изъяли партию 82-мм минометных выстрелов, которые также оказались бракованными.

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