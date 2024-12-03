"Сегодня для Украины наступил ферги-тайм", - Ермак обратился к футбольной терминологии
Ермак выступил на международном форуме "Сила спортивной дипломатии"
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня для Украины наступил так называемый "ферги-тайм". Этим термином в футболе называют решающие голы в компенсированное (добавленное) время в конце матчей, благодаря которым команда одерживает победу.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В ходе международного форума "Сила спортивной дипломатии" в Киеве Ермак призвал спортсменов стать послами украинской силы, духа и единства на мировой арене.
В своей речи Ермак провел параллель с легендарным тренером "
"Спорт является универсальным языком мира, и это не только о победах на поле или площадке - это ценности, которые мы с вами несем в мир", - отметил Ермак.
По его словам, сегодня для Украины наступил именно этот "ферги-тайм". Также он добавил, что сейчас каждый украинский спортсмен является дипломатом, представляющим на международной арене не только спортивные достижения, но и дух борющейся за мир и справедливость нации.
Ермак поблагодарил спортсменов за их самоотверженность и призвал их использовать свою платформу для популяризации Украины и ее стремления к победе.
"Вместе мы победим. "Ферги-тайм" начинается", - подчеркнул он.
Сьогодні для України настав «фергі-тайм»⌚️ pic.twitter.com/iP6gDXrBYf— Andriy Yermak (@AndriyYermak) December 3, 2024
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