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"Сегодня для Украины наступил ферги-тайм", - Ермак обратился к футбольной терминологии

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Ермак выступил на международном форуме "Сила спортивной дипломатии"

"Сегодня для Украины наступил ферги-тайм", - Ермак обратился к футбольной терминологии

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня для Украины наступил так называемый "ферги-тайм". Этим термином в футболе называют решающие голы в компенсированное (добавленное) время в конце матчей, благодаря которым команда одерживает победу.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В ходе международного форума "Сила спортивной дипломатии" в Киеве Ермак призвал спортсменов стать послами украинской силы, духа и единства на мировой арене.

В своей речи Ермак провел параллель с легендарным тренером "Манчестер Юнайтед" Алексом Фергюсоном, который, собственно, и ввел концепцию "ферги-тайм", когда в решающие минуты в конце игры его команда демонстрировала максимальную концентрацию, волю к победе и преуспевала даже в самых сложных условиях.

"Спорт является универсальным языком мира, и это не только о победах на поле или площадке - это ценности, которые мы с вами несем в мир", - отметил Ермак.

По его словам, сегодня для Украины наступил именно этот "ферги-тайм". Также он добавил, что сейчас каждый украинский спортсмен является дипломатом, представляющим на международной арене не только спортивные достижения, но и дух борющейся за мир и справедливость нации.

Ермак поблагодарил спортсменов за их самоотверженность и призвал их использовать свою платформу для популяризации Украины и ее стремления к победе.

"Вместе мы победим. "Ферги-тайм" начинается", - подчеркнул он.

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Комментарии
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Назар Кусий (Львів)
03.12.2024 в 16:48
Тільки тренер - фізрук.
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0
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Комментарии 1
Назар Кусий (Львів)
03.12.2024 в 16:48
Тільки тренер - фізрук.
Ответить
3
0

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