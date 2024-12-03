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Президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения

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В Южной Корее свои внутренние заморочки

Президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране.

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Об этом пишет Yonhap.

По словам лидера страны, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи "их свободы и счастья" и поддерживать конституционный порядок.

Как сообщает издание AP, Юн Сок Йоль обвинил оппозицию страны в том, что она "контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью".

Он заявил, что был вынужден прибегнуть к такому шагу, потому что оппозиционные партии "взяли в заложники парламентский процесс".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, которые представляют коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы Я объявляю чрезвычайное военное положение", - сказал лидер страны.

Yonhap объясняет, что решение приняли после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Позже Минобороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеспособность.

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