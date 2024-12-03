Президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения

Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране.

Читайте также УЕФА оштрафовал польскую Легию за оскорбления фанатами белорусского диктатора Лукашенко

Об этом пишет Yonhap.

По словам лидера страны, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи "их свободы и счастья" и поддерживать конституционный порядок.

Как сообщает издание AP, Юн Сок Йоль обвинил оппозицию страны в том, что она "контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью".

Он заявил, что был вынужден прибегнуть к такому шагу, потому что оппозиционные партии "взяли в заложники парламентский процесс".

Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, которые представляют коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы Я объявляю чрезвычайное военное положение", - сказал лидер страны.

Yonhap объясняет, что решение приняли после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.

Позже Минобороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеспособность.