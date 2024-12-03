Президент Южной Кореи объявил о введении в стране военного положения
В Южной Корее свои внутренние заморочки
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Во вторник, 3 декабря, президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил о введении военного положения в стране.
Об этом пишет Yonhap.
По словам лидера страны, это сделали, чтобы не дать просеверокорейским силам лишить граждан Южной Кореи "их свободы и счастья" и поддерживать конституционный порядок.
Как сообщает издание AP, Юн Сок Йоль обвинил оппозицию страны в том, что она "контролирует парламент, симпатизирует Северной Корее и парализует правительство антигосударственной деятельностью".
Он заявил, что был вынужден прибегнуть к такому шагу, потому что оппозиционные партии "взяли в заложники парламентский процесс".
Чтобы защитить либеральную Южную Корею от угроз, которые представляют коммунистические силы Северной Кореи, и ликвидировать антигосударственные элементы Я объявляю чрезвычайное военное положение", - сказал лидер страны.
Yonhap объясняет, что решение приняли после того, как оппозиционная Демократическая партия подала в парламентский бюджетный комитет сокращенный проект бюджета и подала представление об импичменте государственному аудитору и главному прокурору.
Позже Минобороны Южной Кореи приказало командующим всех видов войск усилить боеспособность.
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