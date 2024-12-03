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Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

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Межправительственный меморандум о взаимопонимании

Украина заключила с США меморандум о помощи энергосистеме на $825 млн

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Министр иностранных дел Андрей Сибига и государственный секретарь США Энтони Блинкен во вторник, 3 декабря, подписали меморандум о взаимопонимании в сфере поддержки украинского энергетического сектора.

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Об э том сообщает МИД Украины.

Межправительственный меморандум о взаимопонимании "о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины" предусматривает возможность американской помощи на сумму до 825 миллионов долларов.

Документ, как отмечает МИД, "создает нормативно-правовую базу для улучшения устойчивости энергетической системы Украины".

Речь идет в частности о восстановлении критической инфраструктуры, внедрение распределенной генерации, реформирование энергетического сектора и содействие послевоенному переходу к низкоуглеродной экономике.

Отметим, что о выделении 825 миллионов долларов на помощь энергосистеме Украины США объявляли еще в июне.

В начале октября США через Агентство по международному развитию (USAID) передали Украине партию материалов для защиты объектов энергетической инфраструктуры.

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