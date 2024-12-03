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Ермак отправляется в США на встречу с трампистами

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Без Умерова

Ермак отправляется в США на встречу с трампистами

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская делегация, в которую в частности входит глава Офиса президента Андрей Ермак, отправляется в США для переговоров с окружением Дональда Трампа.

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Об этом сообщает Radio NV со ссылкой на "источники в дипломатических кругах".

По словам источников, в украинскую делегацию, кроме Ермака, входит министр обороны Рустем Умеров и вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

Источники указывают, что "...основная цель этой поездки - это встреча с трампистами, людьми из окружения новоизбранного президента США Дональда Трампа".

Однако по данным источников УП Умеров остается в Киеве. В то же время в делегацию входит его заместитель Сергей Боев.

Ермак планирует организовать встречи с номинированным Трампом на должность спецпредставителя по Украине и России генералом в отставке Китом Келлогом, советником по нацбезопасности Майком Вольцем.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна напрямую работать с избранным президентом США Дональдом Трампом, потому что в его окружении есть "разные голоса".

Он также говорил, что рассчитывает увидеть предложения Дональда Трампа по завершению войны в Украине вскоре после начала его каденции.

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Комментарии
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Matachorros (Chicago)
03.12.2024 в 23:30
И что он им там расскажет. Как курирует коррупцию, как грабили гум. Помощь и потом продавали её через магазины, как кормятся на откатах, грабят международную фин.помощь....список будет бесконечный.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
03.12.2024 в 23:30
И что он им там расскажет. Как курирует коррупцию, как грабили гум. Помощь и потом продавали её через магазины, как кормятся на откатах, грабят международную фин.помощь....список будет бесконечный.
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.12.2024 в 22:44
Це хто??
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C_Ballack (Днепр)
03.12.2024 в 23:05
Президент Украины, ты шо не знал?
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