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Цыганык: Терпение заканчивается. Герреро выглядит совершенно инородным телом в Динамо

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Журналист прокомментировал выступление форварда в составе киевлян

Цыганык: Терпение заканчивается. Герреро выглядит совершенно инородным телом в Динамо

Фото з відкритих джерел

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Игорь Цыганык дал оценку нападающему "Динамо" Эдуардо Герреро.

“Я терпел-терпел, но терпение заканчивается когда-нибудь. У меня впечатление, что Герреро выглядит совершенно инородным телом в "Динамо". Уже достаточно много времени он не может себя там найти. Он с "Колосом" снова растворился, 2-3 раза зацепился за мяч.

Футболист, за которого много говорили, заплатили деньги, хорошую сумму. Я не знаю, как клубы будут между собой рассчитываться – футболистами, деньгами, но Герреро сейчас даже конкуренцию не может дать. Вышел Ванат, началась хотя бы какая-то игра впереди, моменты. Был один момент Герреро, головой не сумел переправить мяч в ворота”.

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“Возможно, если бы он забил, оно было бы легче, но сказать, что мы что-то экстраординарное от него увидели – нет. Он не смотрится сейчас сильной боевой единицей для "Динамо". Это мое впечатление. А вот Ванат вышел, сразу дал скорость, сразу моменты”, – сказал Цыганык в эфире своего ютуб-канала.

В этом сезоне панамский нападающий провел 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол в Кубке Украины.

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Динамо (Киев) Игорь Цыганык Эдуардо Герреро
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 08:16
А хіба в автобусі чи у літаку награти нападника можна... Він дуже залежить від партнерів, утім налагодити взаємодію з партнерами часу поки НЕМА! Тому чи заграє Герреро в Динамо побачимо після зимового тренувального збору!
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Комментарии 3
avatar
Spokoyno (Київ)
04.12.2024 в 08:16
А хіба в автобусі чи у літаку награти нападника можна... Він дуже залежить від партнерів, утім налагодити взаємодію з партнерами часу поки НЕМА! Тому чи заграє Герреро в Динамо побачимо після зимового тренувального збору!
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0
0
Серпень (Voznesensk)
04.12.2024 в 07:15
Навіщо нападники команді, де відсутня тактична схема гри в нападі? Там і інші - інородні тіла - Ванат, Волошин. Хіба що артистично падати в штрафному майданчику... Плюс Буяльський до них - народний артист. Це не Гереро себе не знаходить, а команда без нападу його ігнорує. Криза - не в одному гравці, криза - системна, всередині Динамо. А де б вони були, якби не суддівська допомога?
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LEVgcUqs (Чернігів)
04.12.2024 в 06:45
Що Ванат, що Герреро, два чоботи пара.
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