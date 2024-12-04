Цыганык: Терпение заканчивается. Герреро выглядит совершенно инородным телом в Динамо

Игорь Цыганык дал оценку нападающему "Динамо" Эдуардо Герреро.

“Я терпел-терпел, но терпение заканчивается когда-нибудь. У меня впечатление, что Герреро выглядит совершенно инородным телом в "Динамо". Уже достаточно много времени он не может себя там найти. Он с "Колосом" снова растворился, 2-3 раза зацепился за мяч.

Футболист, за которого много говорили, заплатили деньги, хорошую сумму. Я не знаю, как клубы будут между собой рассчитываться – футболистами, деньгами, но Герреро сейчас даже конкуренцию не может дать. Вышел Ванат, началась хотя бы какая-то игра впереди, моменты. Был один момент Герреро, головой не сумел переправить мяч в ворота”.