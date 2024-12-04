Цыганык: Терпение заканчивается. Герреро выглядит совершенно инородным телом в Динамо
Журналист прокомментировал выступление форварда в составе киевлян
Фото з відкритих джерел
Игорь Цыганык дал оценку нападающему "Динамо" Эдуардо Герреро.
“Я терпел-терпел, но терпение заканчивается когда-нибудь. У меня впечатление, что Герреро выглядит совершенно инородным телом в "Динамо". Уже достаточно много времени он не может себя там найти. Он с "Колосом" снова растворился, 2-3 раза зацепился за мяч.
Футболист, за которого много говорили, заплатили деньги, хорошую сумму. Я не знаю, как клубы будут между собой рассчитываться – футболистами, деньгами, но Герреро сейчас даже конкуренцию не может дать. Вышел Ванат, началась хотя бы какая-то игра впереди, моменты. Был один момент Герреро, головой не сумел переправить мяч в ворота”.
“Возможно, если бы он забил, оно было бы легче, но сказать, что мы что-то экстраординарное от него увидели – нет. Он не смотрится сейчас сильной боевой единицей для "Динамо". Это мое впечатление. А вот Ванат вышел, сразу дал скорость, сразу моменты”, – сказал Цыганык в эфире своего ютуб-канала.
В этом сезоне панамский нападающий провел 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол в Кубке Украины.
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