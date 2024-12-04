Ризнык: Все вместе собралось – и концентрация, и не было везения. Упустили шанс подтянуться к лидерам УПЛ

Вратарь "Шахтера" Дмитрий Ризнык прокомментировал две последние игры "горняков", в которых они потеряли победы над ПСВ и "Рухом".

“Все вместе собралось – и концентрация, и не было везения. Трудно объяснить. Рекорд в матче с ПСВ? Никакой радости не было от 15 сейвов. Это, конечно, классно, но очков это нам не прибавило”.

“После матча было ощущение, что в черную бездну падаешь. Сложно в таких моментах. Но не думаю, что эта игра повлияла на результат с "Рухом". Будем делать выводы, упустили свой шанс подтянуться к лидерам УПЛ”, – сказал Ризнык.

В текущем розыгрыше ЛЧ Дмитрий совершил 25 сейвов, в УПЛ – 17 и в матче с "Рухом" их было больше всего (4).