Соперники для сборной Украины U-21 на Евро-2025, победы Барселоны и Байера, травма Цыганкова. Главные новости за 3 декабря

Соперники для Украины U-21

Состоялась жеребьевка финальной части Евро-2025 среди игроков до 21 года, которая будет проходить с 11-го по 28 июня 2025 года в Словакии. Украина попала в группу D и получила в соперники Нидерланды, Данию и Финляндию. В следующий раунд выходят 2 лучшие команды квартета.

Кризис Барселоны позади?

Каталонцы очень уверенно разгромили на выезде крепкого середняка - "Мальорку". В начале матча счет открыл Ферран Торрес, однако в конце первого тайма паритет восстановил Мурики. Во втором тайме подопечные Ханси Флика забили еще четыре раза, на что хозяева не сумели ничем ответить. Отмечались Рафинья дважды, де Йонг и Виктор Пау. После 3 матчей без побед в Ла Лиге каталонцы уверенно по игре и результату побеждают и делают шаг для выхода из кризиса.

Бавария вылетает из Кубка Германии

Мюнхенцы принимали чемпиона и обладателя кубка Германии в прошлом сезоне леверкузенский "Байер". Уже на 17 минуте первое удаление в карьере получил 38-летний капитан "Баварии" Мануэль Нойер. Даже в меньшинстве хозяева немного больше владели мячом, однако единственный гол в матче забили гости. Так что подопечные Компани прекращают борьбу в турнире, а вот "Байер" пытается повторить прошлогодний успех

Корзины клубного ЧМ

В преддверии жеребьевки клубного ЧМ-2025, которая состоится 5 декабря, ФИФА распределила команды на 4 корзины. Представители Европы отправились в 1 и 2 корзины, а представители других регионов - в 3 и 4 соответственно. Сам турнир состоится в США в период с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Претенденты на звание игрока и тренера месяца в УПЛ

УПЛ объявила претендентов на звание игрока и тренера месяца в ноябре. За звание лучшего игрока поспорят Безерра ("Александрия"), Владислав Ванат ("Динамо"), Алексей Паламарчук ("Ингулец") и Егор Твердохлеб ("Кривбасс").

Тренером месяца может стать Юрий Вернидуб ("Кривбасс"), Владислав Лупашко ("Карпаты"), Руслан Ротань ("Александрия") или Олег Шандрук ("Верес"). Голосование среди болельщиков на сайте УПЛ продлится до 6 декабря.

Отголоски скандала Черноморец – Александрия

Одесский "Черноморец" ожидает объяснений от УАФ по судейству в скандальном матче с "Александрией". Напомним, что "моряки" еще в первом тайме получили 2 красные карточки и полтора тайма играли в девять против одиннадцати соперников. Одесситы хотят услышать от комитета арбитров УАФ разъяснение как относительно дисквалификации изъятых игроков Ивана Петряка и Богдана Бутко, так и ошибок арбитра в этом матче.

Травма Цыганкова

Вингер "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков получил очередное повреждение. На этот раз Цыганков пропустит три недели из-за травмы приводной мышцы. Напомним, что Виктор лишь недавно восстановился от предыдущей травмы и успел сыграть в 2 матчах против Эспаньола и Штурма.

Планы Челси по Мудрику

Инсайдер Бен Джейкобс сообщил, что "Челси" не намерен отпускать своего вингера Михаила Мудрика в зимнее трансферное окно. Ранее в прессе ходили слухи, что Михаил сменит команду уже зимой. Речь шла как об арендном соглашении, так и о полноценном трансфере в один из клубов АПЛ.